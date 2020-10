Πολιτική

Κορονοϊός - Χρυσοχοΐδης: όποιος δεν τηρεί τα μέτρα σκάβει τάφους

«Περιμένουμε από τους πολίτες ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Γιατί, διαφορετικά, η Ελλάδα θα κλείσει ολόκληρη» τόνισε ο υπουργός.

«Όποιος δεν τηρεί τα μέτρα σκάβει τάφους», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις δηλώσεις του σχετικά με τις δράσεις της ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των νέων περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. «Όποιος διασκεδάζει πίνει και τρώει, χωρίς να τηρεί τα μέτρα, σκάβει τάφους. Όποιος μαγαζάτορας σκέφτεται την είσπραξη της τελευταίας ημέρας και παρανομεί σκάβει τάφους. Είμαστε υποχρεωμένοι και ταυτόχρονα αποφασισμένοι να μην αφήσουμε εκδήλωση τέτοιων περιστατικών και τέτοιων συμπεριφορών», είπε ο Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, χθες, Παρασκευή, επισήμανε: «Η Αστυνομία έκανε 48.000 ελέγχους για μάσκα και αποστάσεις, ενώ κατέγραψε περίπου 1.900 παραβάσεις. Επίσης, έκανε ελέγχους σε 3.600 μαγαζιά με 254 παραβάσεις. Οι έλεγχοι του Σαββατοκύριακου θα είναι περαιτέρω σαρωτικοί και εντατικοί».

Αμέσως μετά, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε, ότι όλη η Αστυνομία είναι και θα είναι στον δρόμο, από τον αρχηγό της μέχρι τον τελευταίο απλό αστυφύλακα, ενώ έκανε έκκληση να μην πάρουν οι πολίτες με ελαφριά συνείδηση την κατάσταση. «Δηλαδή να βγούμε μια τελευταία φορά πριν μας κλείσουν», διευκρίνισε.

«Θα είμαστε παντού από τη Δευτέρα και μέχρι τη Δευτέρα που πρόκειται να ισχύσουν τα παλιά μέτρα και από την Τρίτη που θα εφαρμοστούν τα καινούργια μέτρα», είπε και πρόσθεσε: «Συμπεριφορές να φεύγουμε από νομό σε νομό και να πηγαίνουμε σε κάποιον άλλο που δεν είναι σε συναγερμό, όπου τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, δεν θα γίνουν ανεκτές, για τον απλούστατο λόγο ότι οι έλεγχοι και σε αυτές τις περιοχές θα είναι σαρωτικοί. Γιατί, διαφορετικά, η Ελλάδα θα κλείσει ολόκληρη. Περιμένουμε από τους πολίτες ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Το κοινό συμφέρον είναι η συμμόρφωση. Η ανυπακοή είναι σε αυτή την περίπτωση ανεύθυνη και παράνομη πράξη».

Αναφερόμενος στην έννοια της αλληλεγγύης σήμερα, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε: «Η λυδία λίθος της αλληλεγγύης σήμερα είναι να φοράς μάσκα. Είναι να τηρείς τα μέτρα. Γιατί αυτός είναι ο κοινός αγώνας της επιβίωσης. Ανθρωπιά σήμερα είναι το τηλέφωνο του πρωθυπουργού στον Τούρκο πρόεδρο χθες. Η ανθρώπινη ζωή είναι το ύψιστο αγαθό και η συμπόνια ξεπερνά τα σύνορα».

Και κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης: «Τον κορονοϊό, όπως προηγουμένως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, θα τον νικήσουμε με το εμβόλιο. Μέχρι τότε θα τον δαμάσουμε με την συμπεριφορά που θα οδηγείται από αυτή τη συναίσθηση της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης».