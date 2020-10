Αθλητικά

Το Περιστέρι… πέταξε και στην Νίκαια

Η ομάδα των δυτικών προαστίων, συνεχίζει το αήττητο σερί της, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Δύο στα δύο» για το Περιστέρι στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου επικράτησε με 80-75 του Ιωνικού στο κλειστό «Σοφία Μπεφόν», σημειώνοντας το πρώτο του «διπλό» στη Basket league 2020-21 και δίνοντας συνέχεια στο αήττητο του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεύτερη ήττα σε ισάριθμες αναμετρήσεις για την ομάδα του Στέργιου Κουφού, ο οποίος αποβλήθηκε στο 32΄ με δεύτερη τεχνική ποινή.

Το Περιστέρι εξαργύρωσε την άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, όταν κράτησε στους 28 πόντους τον Ιωνικό, παίρνοντας το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +12 (28-40). Η διαφορά που «οικοδόμησαν» οι φιλοξενούμενοι αποτέλεσε «μαξιλαράκι» ασφαλείας στην αντεπίθεση των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο, στο οποίο αύξησαν την παραγωγικότητα τους και με επιμέρους σκορ 20-13 μείωσαν στο 30΄ σε 48-53. Έχοντας βρει ρυθμό από τα 6.75, ο Ιωνικός ισοφάρισε στο 31΄ σε 53-53, αλλά το δίδυμο του Περιστερίου Γκάντι και Γκρέι επανέφερε την τάξη, ενώ ο ΜακΛιν από τα 6.75 έγραψε το 61-66 στο 35΄. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την πίεση, αλλά η ψυχραιμία της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου υπήρξε καταλύτης μέχρι το τελικό 75-80.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Στίβεν Γκρέι με 18 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Τρε ΜακΛίν (15π.), Μάρβιν Τζόουνς (11π.). Από τον Ιωνικό ξεχώρισε ο Βασίλης Τολιόπουλος με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 28-40, 48-53, 75-80

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Ξενικάκης, Κατραχούρας

Οι συνθέσεις:

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κουφός): Σμιθ 17 (1), Πρίτζετ 2, Φιτζπάτρικ 7, Τολιόπουλος 20 (1), Χουγκάζ 9 (1), Ζάισλοφτ 9 (3), Πετρόπουλος, Βλάχος, Χόλογουελ 11 (1), Τουντζιαράκης.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Παπανικολόπουλος): Γκάντι 9 (1), Πέτεγουεϊ 8, Βασιλόπουλος 6, Τζόουνς 11, Γκρέι 18 (1), Σκορδίλης, Μαυροκεφαλίδης 5, Αθηναίου 8 (1), Καράμπελας, ΜακΛίν 15 (2).