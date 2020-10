Αθλητικά

Άνετα η ΑΕΚ τη Λάρισα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν το προβάδισμα από την αρχή και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στην αντίπαλο τους.

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της Α1 Ανδρών, πανηγύρισε η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Η Ένωση επικράτησε άνετα με 87-68 της Λάρισας, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη εφετινή απώλεια τους.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Γιανίκ Μορέιρα με 20 πόντους, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αναδείχθηκαν οι Κιθ Λάνγκφορντ (16π.), Λίνος Χρυσικόπουλος (13π.), Ματ Λοτζέσκι (13π.) και Δημήτρης Μαυροειδής. Από τη Λάρισα ξεχώρισε ο Σακίλ Γκούντγουϊν με 14 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Η Ένωση μπήκε δυναμικά στο παρκέ και φρόντισε με το... καλημέρα να οικοδομήσει μία διαφορά ασφαλείας (+11, 26-15 στο 10΄), την οποία συντήρησε χωρίς... άγχος μέχρι το τέλος του τρίτου δεκάλεπτου.

Στο 30΄, πάντως, φρόντισε να «σβήσει» κάθε όνειρο ανατροπής των φιλοξενούμενων και με επιμέρους σκορ 24-12 έκοψε πρώτη το... νήμα του τερματισμού με το επιβλητικό 87-68.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 45-35, 63-56, 87-68

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Συμεωνίδης, Πουρσανίδης, Καρπάνος

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Λάνγκφορντ 16 (2), Κατσίβελης 2, Χρυσικόπουλος 13 (3), Μαυροειδής 10, Ρογκαβόπουλος 3 (1), Μορέιρα 20 (5 μπλοκ), Ματσιούλις 3 (1), Γιάνκοβιτς, Ζήσης 4 , Γόντικας, Γκίκας 3 (1), Λοτζέσκι 13 (2).

ΛΑΡΙΣΑ (Γαβριήλ): Γουέμπ 10 (2), Ρας 9 (1), Κώττας, Σμιθ 6 (1), Μούρτος 11 (1), Μόσιαλος, Μπράουν 10 (1), Γκούντγουιν 14, Τσιούλκας, Σπυρόπουλος, Παπαδάκης 8 (2).