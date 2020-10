Κοινωνία

ΕΛΑΣ: απαγόρευση προγραμματισμένων συγκεντρώσεων

Ποιες συγκεντρώσεις απαγόρευσε η Ελληνική Αστυνομία και γιατί.

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής απαγορεύεται η πραγματοποίηση των ακόλουθων αυριανών (01-11-2020) δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων:

την 16:00 ώρα στον σταθμό ΗΣΑΠ Ηράκλειο μελών της συλλογικότητας «Αντιεξουσιαστική/αντιφασιστική Συνέλευση Νέας Ιωνίας/Ηρακλείου» και

την ίδια ώρα (16:00) επί της Λ. Ηρακλείου 420 στο Ν. Ηράκλειο μελών του κόμματος «ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ» και ακολούθως πορεία με τελικό προορισμό το νεκροταφείο Ηρακλείου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «Οι παραπάνω απαγορεύσεις αποφασιστήκαν επειδή επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκληματών, ενώ απειλείται σοβαρά και η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή, με την ταυτόχρονη πραγματοποίηση των δυο συναθροίσεων».