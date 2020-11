Κοινωνία

Σεισμός στη Σάμο: Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1

Ο Αλέξης Κομνηνός μίλησε για τα αδικοχαμένα παιδιά και αποκαλύπτει τι ζήτησε από τον Πρωθυπουργό κατά τη συνομιλία που είχαν.

“Ράγισε καρδιές” ο Αλέξης Κομνηνός, ο πατέρας του 17χρονου Άρη - που έχασε τη ζωή του μαζί με την 15χρονη Κλαίρη από κατάρρευση τοίχου, όταν τα 6,7 Ρίχτερ “χτύπησαν” τη Σάμο - μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Λίγες ώρες πριν την από την κηδεία, ο κ. Κομνηνός βρήκε τη “δύναμη ψυχής” να απευθύνει έκκληση για «τα ερημωμένα σπίτια που δεν γκρεμίζονται και φέρνουν την καταστροφή». Το σπίτι, ο τοίχος του οποίου καταπλάκωσε τα δύο παιδιά, ήταν παρατημένο εδώ και 30 χρόνια.

Όπως είπε, όλα έγιναν σε πέντε δευτερόλεπτα και οι δύο νέοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν. «Τουλάχιστον “έφυγαν” αγκαλιασμένα», είπε, αφού ο Άρης προσπάθησε να προστατεύσει την Κλαίρη ακόμη και την τελευταία στιγμή.

Μιλώντας για τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο σημείο όπου βρήκαν τον θάνατο ο Άρης και η Κλαίρη, ο Αλέξης Κομνηνός είπε πως «είδα στα μάτια του Πρωθυπουργού ότι ένιωσε έκπληξη με όσα έβλεπε» και ότι του ζήτησε να λυθεί το πρόβλημα με τα ακατοίκητα κτίρια.

Ο Άρης και η Κλαίρη, η οποία πριν από δύο ημέρες είχε γενέθλια, έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, καθώς «ο Θεός είχε άλλα σχέδια», όπως είπε ο τραγικός πατέρας. Περιέγραψε τον γιο του ως ένα χαρούμενο παιδί, που λάτρευε τον χορό και το μπάσκετ.

Από την πλευρά του, ο πυροσβέστης Γιώργος Μιαούλης, ο οποίος μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή, σημείωσε πως ο Άρης και η Κλαίρη στάθηκαν εξαιρετικά άτυχοι που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο τη στιγμή του σεισμού, καθώς «αν ήταν πέντε μέτρα πιο κάτω, θα γλίτωναν».