Κόσμος

Τουρκία - Σεισμός: Αγωνία για την ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια

Ξεπερνούν τους 40 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής. Υπεράνθρωπες προσπάθειες καταβάλλουν οι διασώστες σε εννέα σημεία.

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Αιγαίο την Παρασκευή και έπληξε κυρίως την επαρχία της Σμύρνης, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποίησε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τραυματίες έχουν φθάσει τους 896.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν «σε εννέα κτίρια τα οποία καταστράφηκαν», διευκρίνισε η AFAD.