Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Νέα εποχή με τον Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος προπονητής του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός του ΠΑΟΚ, έκανε ο Πάμπλο Γκαρσία λίγο μετά την χθεσινή προπόνηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης, την δεύτερη που είχε την ευκαιρία να κάνει ο ίδιος.

Μιλώντας στη συνδρομητική τηλεόραση της Nova, είπε μεταξύ άλλων: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να έχω αυτή την ευκαιρία. Έχω πολλά μηνύματα και δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, γιατί έχουμε πολύ δουλειά. Θέλω να πω “ευχαριστώ πολύ” στην οικογένεια Σαββίδη για αυτήν την ευκαιρία, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε».

«Με τα λόγια όλα είναι εύκολα και δεν μου αρέσει κιόλας να μιλάω πολύ. Όταν δουλεύεις στην ακαδημία και είσαι ένα βήμα πριν την πρώτη ομάδα, πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η ευκαιρία. Αυτοί που δουλεύουν στις ακαδημίες πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτές τις ευκαιρίες», συμπλήρωσε.

O νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ δεν έκανε το Σάββατο επιλογή παικτών για την αποστολή, καθώς η ομάδα είχε επιστρέψει με πλήρη συγκρότηση από την Ισπανία και σήμερα θα επιλέξει τους 18 που θα δηλωθούν στο φύλλο αγώνα για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.