ΚΕΠ: Ατομική θυρίδα από Τρίτη - Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση των πολιτών

Ποιες υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω του gov.gr. Η διαδικασία βήμα- βήμα.

Ο κάθε πολίτης θα έχει την δική του θυρίδα ΚΕΠ από τις 3 Νοεμβρίου στην οποία θα μπορεί να μπαίνει και να παίρνει το πιστοποιητικό που έχει ζητήσει. Οι θυρίδες, οι οποίες τίθενται σε παραγωγική λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα, αποτελούν στην ουσία ένα «ψηφιακό γραμματοκιβώτιο» μέσα από το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία του πολίτη με το ΚΕΠ.

Από την ερχόμενη Τρίτη οι θυρίδες για τον καθένα ξεχωριστά θα αρχίσουν με την υποδοχή των ακόλουθων αιτημάτων:

1. Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γέννησης,

2. Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης γάμου,

3. Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης θανάτου,

4. Αντιγράφου Ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις θα αφορούν ληξιαρχικά γεγονότα πριν από το 2013, που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά ή γεγονότα μετά το 2013, για τα οποία οι πολίτες δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να εκδίδουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα αποσπάσματα, ενώ πρόκειται να προστεθεί και το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και υπάρχει σχεδιασμός από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να υπάρχει η δυνατότητα αίτησης και για περισσότερα πιστοποιητικά.

Όπως εξάλλου έχει τονίσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης το gov.gr θα εμπλουτίζεται συνέχεια, καθώς πρόκειται για ένα «οικοδόμημα» στο οποίο θα προστίθενται διαρκώς νέα πράγματα.

Για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς υπογραμμίζει ότι στόχος του υπουργείου είναι ο θεσμός των ΚΕΠ να περάσει στην επόμενη μέρα και να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή.

Μέσω gov.gr η διαδικασία

Η διαδικασία είναι απλή και θα γίνεται μέσω του gov.gr. Ο πολίτης που θα αιτείται κάποιο πιστοποιητικό θα έχει την δυνατότητα να πατήσει στην επιλογή «Θυρίδες», όπου εκεί θα βρίσκει το πιστοποιητικό που έχει ζητήσει και χρειάζεται.

Η διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη, καθώς οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΚΕΠ διαθέτουν την εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» μέσω της οποίας θα μπαίνουν, χρησιμοποιώντας τον νέο τρόπο αυθεντικοποίησης που υλοποίησε η ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης) υπό την εποπτεία του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου.

Πρόκειται για τον νέο μηχανισμό χορήγησης κωδικών στους δημοσίους υπαλλήλους για την πρόσβασή τους σε εκείνες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου για τις οποίες διαθέτουν εξουσιοδότηση, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Με τον νέο αυτό μηχανισμό πραγματοποιείται ασφαλής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες από κάθε υπάλληλο με τρόπο εύκολο και λειτουργικό, ενώ ενισχύεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και η ασφάλεια των συστημάτων.