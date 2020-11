Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Να φύγει αυτή η διαβολοχρονιά και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών μίλησε για την επιστρεπτέα προκαταβολή και τα μέτρα στήριξης της αγοράς που πλήττεται από την πανδημία.

Για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, μετά το “μίνι lockdown” που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μίλησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Αρχικά, σχολίασε την επίθεση στον Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, κάνοντας λόγο για απεχθή ενέργεια και τραυματική εικόνα για την Δημοκρατία, εκφράζοντας την ελπίδα να μπει σύντομα ένα τέλος στην είσοδο εγκληματικών στοιχείων στα Πανεπιστήμια.

Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε πως η επιστρεπτέα προκαταβολή δίνεται για να καλυφθεί η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Εξήγησε πως δεν μπορείς να δίνεις εμπροσθοβαρώς όλα τα χρήματα, καθώς αν χαθεί η εμπιστοσύνη των αγορών, θα βρεθούμε σε δεινή θέση. Χρειάζεται σύνεση, όπως είπε, γιατί «τα χρήματα δεν κόβονται από δέντρο». Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Ρογκάκου, άφησε πάντως ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει 6ος κύκλος του προγράμματος το 2021. Όσον αφορά σε φοροελαφρύνσεις για τη νέα χρονιά, υπογράμμισε πως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο αν δεν περάσει το κύμα της πανδημίας.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως «θεωρούμε ότι κρατήσαμε τις θέσεις εργασίας σε ένα πολύ καλό επίπεδο, από τα καλύτερα στην Ευρώπη».

Παρέμβαση έκανε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο οποίος είπε πως τα νέα μέτρα θα προκαλέσουν ζημιά στο σύνολο της οικονομίας και ότι τα χρήματα που δίνονται είναι πολύ λίγα για τις ανάγκες της αγοράς.

Από την πλευρά του, ο κ. Σκυλακάκης διαβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις που κλείνουν θα ενισχυθούν άμεσα από την επιστρεπτέα προκαταβολή και ότι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε. θα δοθούν άμεσα στην αγορά.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών τόνισε: «Να φύγει αυτή η διαβολοχρονιά, μας έχουν βρει πολλά. Ας μείνουμε ενωμένοι, ας το περπατήσουμε αυτό μαζί και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα».