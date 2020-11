Κοινωνία

Σεισμός στην Σάμο - Ζαχαράκη: Σημαντικές ζημιές σε σχολείο

Κλειστά τις επόμενες ημέρες τα σχολεία του νησιού μετά τον ισχυρό σεισμό, δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας. Τι είπε για τον προπηλακισμό του Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ.

Για τις ζημιές στην Σάμο και τον προπηλακισμό του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Πρωινοί Τύποι" και τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Αρχικά, η κ. Ζαχαράκη εξέφρασε την θλίψη της και την συμπαράστασή της για τον αδόκητο χαμό των δύο παιδιών στην Σάμο μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που συγκλόνισε το Πανελλήνιο.

Όσον αφορά τις ζημιές που υπέστησαν τα σχολικά κτήρια, τόνισε ότι σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί σε σχολείο στη Χώρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι με την βοήθεια των εκπαιδευτικών όλα τα παιδιά έκαναν αυτό που έπρεπε για να προστατευθούν.

Υπάρχει έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, η κατάσταση είναι δύσκολη και δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία τις επόμενες μέρες, τόνισε η κ. Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι στο νησί βρίσκονται κλιμάκια μηχανικών προκειμένου να ελέγξουν τη στασιμότητα των κτηρίων.

Σχολιάζοντας την επίθεση του Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ έκανε λόγο για απαράδεκτη, φασιστική κίνηση θρασύδειλων ανθρώπων, τονίζοντας ότι πρέπει να πούμε όλοι ένα ως εδώ για αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, η κ. Ζαχαράκη δήλωσε ότι πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τηλεδιάσκεψη με τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων της χώρας και την ηγεσία των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και προστασίας του Πολίτη για να μελετήσουν τα μέτρα που θα καταστήσουν το ελληνικό πανεπιστήμιο ασφαλές.