Δέσμευση Σταϊκούρα με αφορμή την επίθεση στον Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Το μήνυμα του Υπουργού Οικονομικών, με αφορμή τον αποτρόπαιο προπηλακισμό του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Ως Έλληνας πολίτης, καταδικάζω απερίφραστα τον αποτρόπαιο και ανατριχιαστικό προπηλακισμό του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από ολιγάριθμη ομάδα τραμπούκων. Ως μέλος της κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκφράζω, και δημοσίως, την αμέριστη συμπαράστασή μου στον κ. Πρύτανη, με τον οποίο επικοινώνησα τις προηγούμενες ημέρες», αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «Η κοινότητα θα εξοστρακίσει από τον χώρο του Πανεπιστημίου, χώρο ελευθερίας, δημοκρατίας, έρευνας και εκπαίδευσης, κάθε φορέα τραμπουκισμών».

«Ως Υπουργός Οικονομικών, δεσμεύομαι και εγώ μαζί με την Κυβέρνηση, να εκμηδενίσουμε τις πράξεις τυφλής βίας από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια», διαβεβαίωσε ο κ. Σταϊκούρας, συμπληρώνοντας: «Είναι βέβαιο ότι στα Πανεπιστήμια, οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εργασίας, της δημιουργίας και της παραγωγής, θα επικρατήσουν και θα επιτελέσουν την υψηλή αποστολή τους».

Υπενθυμίζεται πως δίνεται από την Πολιτεία χρηματική αμοιβή ύψους 100.000 ευρώ σε οποιονδήποτε παράσχει στοιχεία και πληροφορίες για την επίθεση στο γραφείο του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευκρινίζεται ότι τα πρόσωπα που θα παράσχουν πληροφορίες και στοιχεία θα εξασφαλιστεί ανωνυμία.