Αθλητικά

Πέθανε ο Μάριους Ζαλιούκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Θλίψη προκάλεσε στον ποδοσφαιρικό - και όχι μόνο - κόσμο της Λιθουανίας, ο θάνατος του Μάριους Ζαλιούκας, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Την τραγική είδηση, έδωσε στην δημοσιότητα η ομοσπονδία της χώρας, χωρίς να διευκρινίζονται τα αίτια θανάτου.

Ο Ζαλιούκας, υπήρξε διεθνής κεντρικός αμυντικός από το 2006 μέχρι το 2015 (29 συμμετοχές), ενώ σε συλλογικό επίπεδο, αγωνίσθηκε στην πατρίδα του με τα “χρώματα” των Ινκάρας, Κάουνας, FBK Κάουνας και Σιλούτε, ενώ έπαιξε και στην Βρετανία για λογαριασμό της Χαρτς (219 αγώνες και κατάκτηση κυπέλλου), Λιντς και Ρέϊντζερς.

#RangersFC is tonight shocked and saddened to hear of the death of former player Marius Zaliukas at the age of just 36.



The thoughts of the directors, management and players of Rangers are with Marius’ family at this sad and difficult timehttps://t.co/AZfWenWpX9 pic.twitter.com/Z3P5l6jCww — Rangers Football Club (@RangersFC) October 31, 2020

Everyone at Heart of Midlothian Football Club is devastated to learn of the passing of Scottish Cup winning captain Marius Zaliukas.



A full tribute will follow, but for now we send our love to Marius' family and friends.



That win was for you, skipper ?? ¦? pic.twitter.com/kH7aHePOSi — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) October 31, 2020