“Marthe Vogt”: Στην Αννίτα Λουλούπη το βραβείο

Στη νεαρή Ελληνίδα βιοχημικό Αννίτα Λουλούπη το γερμανικό επιστημονικό βραβείο Marthe Vogt.

Ο ερευνητικός οργανισμός Forschungsverbund Berlin e.V (FVB) του Βερολίνου θα απονείμει το φετινό βραβείο του Marthe Vogt στη νεαρή Ελληνίδα βιοχημικό δρα Αννίτα Λουλούπη για «την ξεχωριστή συνεισφορά της στη θεμελιώδη κατανόηση της βιολογίας του RNA», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο φορέας FVB αποτελείται από οκτώ ερευνητικά ινστιτούτα στο πεδίο των φυσικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών επιστημών, χρηματοδοτείται από το κράτος, ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική «οικογένεια» της Ένωσης Leibniz και συνεργάζεται στενά με τα γερμανικά πανεπιστήμια.

Το βραβείο Marthe Vogt, που συνοδεύεται από το ποσό των 3.000 ευρώ, απονέμεται από το 2001 σε νεαρές γυναίκες ερευνήτριες που έχουν κάνει τη διδακτορική διατριβή τους σε κάποιο ερευνητικό φορέα του Βερολίνου ή του Βραδεμβούργου. Η (διαδικτυακή) απονομή του φετινού βραβείου θα γίνει στις 3 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Επιστήμης του Βερολίνου.

Η Αννίτα Λουλούπη, η οποία έκανε το διδακτορικό της στο Ινστιτούτο Μοριακής Γενετικής Μαξ Πλανκ και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, είναι από τον Ιανουάριο του 2019 μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Βιολογίας Ιατρικών Συστημάτων του Κέντρου Μοριακής Ιατρικής Μαξ Ντελμπρίκ του Βερολίνου. Η Ελληνίδα ερευνήτρια είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ερευνητική εμπειρία στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

To DNA είναι ο φορέας των γενετικών πληροφοριών για την ανάπτυξη όλων των έμβιων οργανισμών. Για να μετατραπούν αυτές οι «οδηγίες» (γονίδια) σε λειτουργικό αποτέλεσμα, αρχικά το DNA αντιγράφεται στο μόριο του RNA, το οποίο διαθέτει τέσσερα νουκλεοτίδια, η αλληλουχία των οποίων κωδικοποιεί τα γονίδια. Οι τροποποιήσεις που υφίσταται το RNA, αποτελούν το κύριο αντικείμενο έρευνας της Α.Λουλούπη. Οι αλλαγές αυτές έχουν συσχετισθεί με αρκετές παθήσεις, όπως καρκίνο, καρδιαγγειακές νόσους, εκ γενετής ανωμαλίες, μεταβολικές διαταραχές, νευρολογικές παθήσεις και λοιμώξεις από ιούς.