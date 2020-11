Κοινωνία

Κορονοϊός: “Καμπανάκι” για τη διασπορά του ιού στα δικαστήρια

Επιστολή της Ένωσης Εισαγγελέων προς τους Υπ. Δικαιοσύνης και Υγείας. Τι αναφέρει ανακοίνωση των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Τον περιορισμό της λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων ζητά η Ένωση Εισαγγελέων σε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα και τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη διασπορά του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει η επιστολή:

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σταθμίζοντας την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού COVID-19, σε συνάρτηση με το γεγονός πως τα ποινικά δικαστήρια είναι χώρος αθρόας συνάθροισης κοινού και οι κτιριακές τους υποδομές σε σχέση με την αριθμό των υποθέσεων που εισάγονται προς εκδίκαση, δεν ευνοούν την πιστή τήρηση των μέτρων διαφύλαξης του υπέρτερου αγαθού της δημόσιας υγείας,

Αιτείται από τους αρμόδιους φορείς, να λάβουν τη δέουσα νομοθετική πρωτοβουλία για τον περιορισμό λειτουργίας των ποινικών δικαστηρίων της χώρας και της εισόδου του κοινού σε δικαστήρια και εισαγγελίες, καθώς στις περισσότερες δικαστικές περιφέρειες της χώρας, ήδη παρατηρείται επιδημιολογικός κίνδυνος.

Η λειτουργία των δικαστηρίων να εξαντλείται στην εκδίκαση υποθέσεων κατεπείγοντος χαρακτήρα ή με προσωρινά κρατούμενους, αλλά και στις αναγκαίες υπηρεσιακές ενέργειες (λ.χ αυτόφωρα εγκλήματα) τις οποίες να διεκπεραιώνει ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, κατά την κρίση του διευθύνοντος κάθε δικαστική υπηρεσία.»

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η ανακοίνωση που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος:

«Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, συνεδρίασε εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη το Σάββατο, υπό την προεδρία του Προέδρου της, Δημήτρη Βερβεσού, και με τη συμμετοχή των Προέδρων Ε. Κουτσοχήνα, Γ. Σταματογιάννη, Ν. Μπασδέκη, Α. Ζούπα, Α. Μακρυγιάννη, Δ. Ορφανού, Δ. Δημητρουλόπουλου, Γ. Μπέσκου, Π. Καρίπογλου και Γ. Μπαλιάκα, με βασικό θέμα τη λειτουργία των Δικαστηρίων εν μέσω της πανδημίας και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί αυτονόητη και εντελώς απαραίτητη τη λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας από τις αρμόδιες προς τούτο Διοικήσεις των Δικαστηρίων για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δικών και των κάθε είδους διαδικαστικών πράξεων. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη, σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε, η Δικαιοσύνη να βρίσκεται εν πλήρη λειτουργία και να παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα κάθε είδους δικαστικής προστασίας, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του κράτους και με όλα τα Δικαστήρια των Ευρωπαϊκών χωρών.

Εν όψει της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων της χώρας, σε περιοχές που είχαν ενταχθεί στο 4ο επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας, η Συντονιστική ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία την άμεση επαναλειτουργία όλων των Δικαστηρίων κάθε δικαιοδοσίας (αστικών, ποινικών, διοικητικών), όπως και των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων. Η λειτουργία ασφαλώς θα πρέπει να γίνεται με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, σημειώνεται δε ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη συμβάλλει τα μέγιστα με κάθε δυνατό τρόπο (χρήση ηλεκτρονικών μέσων, διευκολύνσεις στις καταθέσεις κλπ.) στην αποφόρτιση και ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων και θα συνεχίσουν να συνδράμουν με κάθε τρόπο στην κατεύθυνση αυτή.

Παράλληλα, δεδομένου ότι ακόμα και υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις λειτουργίας των Δικαστηρίων, η ραγδαία επιδείνωση της οικονομίας της χώρας έχει επηρεάσει καθοριστικά και δυσμενώς τους δικηγόρους, η Συντονιστική Επιτροπή χαιρετίζει την εκ νέου ένταξη του δικηγορικού λειτουργήματος στους πληττόμενους ΚΑΔ και ζητά από τα συναρμόδια Υπουργεία να ληφθεί άμεσα μέριμνα για μέτρα στήριξης των συναδέλφων, όπως την ένταξη στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, που ήδη εξαγγέλθηκε, αλλά και την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μηνός Νοεμβρίου, τη μείωση ενοικίου κλπ.

Τέλος, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όλους τους συναδέλφους να επιδείξουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού (χρήση μάσκας – αντισηπτικών, τήρηση αποστάσεων κλπ.), διασφαλίζοντας κατά το δυνατό τη δημόσια υγεία και την απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων.»