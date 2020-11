Κόσμος

ΗΠΑ-Εκλογές: “Τροχάδην” ο Τραμπ - Στο πλευρό του Μπάιντεν ο Ομπάμα

Δύο 24ωρα πριν από την τελική αναμέτρηση, επικρατεί “πυρετός” στα επιτελεία των δύο “μονομάχων” για τον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει, με τον φρενήρη ρυθμό των τελευταίων ημερών, την εκστρατεία του με πέντε ομιλίες σε ισάριθμες πολιτείες-κλειδιά, ενώ ο Δημοκρατικός αντίπαλός του, Τζο Μπάιντεν, θα επικεντρωθεί στο τέλος της δικής του εκστρατείας στην Πενσιλβάνια, επίσης κρίσιμη πολιτεία, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, στα 74 του χρόνια κι έπειτα από εκατοντάδες προεκλογικές ομιλίες, δεν μοιάζει κουρασμένος, αντίθετα, ετοιμάζεται να διανύσει πάνω από 3.500 χιλιόμετρα σε μία ημέρα (θα ταξιδέψει σε Μίσιγκαν, Άιοβα, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια, Φλόριντα). Τη Δευτέρα θα εκφωνήσει άλλες πέντε ομιλίες σε τέσσερις πολιτείες.

«Τέσσερα χρόνια ακόμα, τέσσερα χρόνια ακόμα», φώναζαν ρυθμικά, χθες, οι οπαδοί του Τραμπ που συγκεντρώθηκαν στις τέσσερις πόλεις όπου εκφώνησε ομιλίες.

Παράλληλα, ο πρώτος Αφροαμερικανός Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα, αγόρευε με κοινό υποστηρικτές του Δημοκρατικού υποψηφίου, του Τζο Μπάιντεν, που πήγαν σε συγκέντρωση “drive-in” στο Μίσιγκαν, επίσης πολιτεία στρατηγικής σημασίας στην αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου.

Την Τρίτη «παίζονται τα πάντα», είπε ο πρώην Πρόεδρος, που φόραγε μάσκα με τυπωμένη την προτροπή «Ψηφίστε», επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού από τον διάδοχό του στην Προεδρία της χώρας που μετράει μακράν τα περισσότερα θύματα στην υφήλιο.

Μπροστά τους δικούς του υποστηρικτές, ελάχιστοι από τους οποίους φόραγαν μάσκες, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας προσπαθούσε για ακόμη μια φορά να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της πανδημίας του κορονοϊού, μολονότι μολύνθηκε και ο ίδιος.

Αν αναλάμβανε μια κυβέρνηση Μπάιντεν «θα μετατρεπόσασταν σε φυλακισμένους μέσα στην ίδια σας τη χώρα», υποστήριξε ο Τραμπ. Δεκαοκτώ προεκλογικές συγκεντρώσεις του, κατά εκτιμήσεις οικονομολόγων του πανεπιστημίου Στάνφορντ που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, έχουν οδηγήσει σε πάνω από 30.000 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 και κάπου 700 θανάτους (όχι κατ’ ανάγκη μεταξύ των ανθρώπων που συμμετείχαν). Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται σε στατιστικό τους μοντέλο.

Ο αριθμός των μολύνσεων από τον κορονοϊό συνεχίζει να παραμένει πολύ υψηλός, με 77.000 νέες να καταγράφονται τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, την επομένη του παγκόσμιου ρεκόρ 100.000 και πλέον κρουσμάτων που καταμέτρησε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο από την πανδημία σε απόλυτους αριθμούς, τόσο ως προς τον αριθμό των νεκρών (230.320) όσο και αυτόν των μολύνσεων (9.111.013).

Αντίθετα με τον αντίπαλό του, ο Τζο Μπάιντεν τηρεί σχολαστικά τις συστάσεις των ειδικών για τα μέτρα προστασίας, σε βαθμό που κατηγορείται από την ομάδα του Τραμπ, που εγείρει συχνά ερωτήματα για τη σωματική και διανοητική του υγεία, ότι «κρύβεται στο υπόγειό του».

Στο Μίσιγκαν, όπου ο Μπάιντεν αντέταξε πως ο Τραμπ «είναι καιρός να φτιάχνει βαλίτσες» εν όψει της αποχώρησής του από τον Λευκό Οίκο, το ερώτημα είναι αν θα ψηφίσουν περισσότεροι Αφροαμερικανοί. Πριν από τέσσερα χρόνια, η μικρή συμμετοχή τους επέτρεψε στον Τραμπ να κερδίσει, με λιγότερες από 11.000 ψήφους διαφορά.

Το δίδυμο Μπάιντεν-Ομπάμα πήγε κατόπιν στο Ντιτρόιτ, ιστορικά την καρδιά της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, μια από τις φτωχότερες πόλεις των ΗΠΑ, όπου το 80% των πολιτών είναι Αφροαμερικανοί.

Η ομάδα του Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι τη βραδιά των εκλογών, ο Δημοκρατικός υποψήφιος, που συνεχίζει να προηγείται στις εθνικές δημοσκοπήσεις, θα «απευθυνθεί στο Έθνος», πράγμα που δεν έκανε η Χίλαρι Κλίντον μετά την ήττα της πριν από τέσσερα χρόνια.

Όπως έπραξαν τόσο ο Τραμπ όσο και ο Τζο Μπάιντεν, πάνω από 90 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ψηφίσει εκ των προτέρων, αριθμός-ρεκόρ που ξεπερνά το 65% της συνολικής συμμετοχής στις εκλογές του 2016.