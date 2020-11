Υγεία - Περιβάλλον

Η πορεία των κλινικών ερευνών για τα εμβόλια κατά του Covid-19

Καταρτίζουμε το επιχειρησιακό πλάνο των εμβολιασμών COVID-19, αποκάλυψε ο Βασίλης Κικίλιας.Τι είπε για τις αντοχές του συστήματος Υγείας.

«Αυτή τη στιγμή καταρτίζουμε το επιχειρησιακό πλάνο των εμβολιασμών COVID-19, μαζί με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, η οποία υλοποιεί και το πλαίσιο προτεραιοποίησης του πληθυσμού» αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Real News ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος μίλησε και για την πορεία των κλινικών δοκιμών για τα εμβόλια που ετοιμάζονται.

«Υπάρχουν αρκετά εμβόλια σε τελικές φάσεις κλινικών δοκιμών, με βάση τα κριτήρια των παγκόσμιων οργανισμών, που είναι η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υπογράψει προσυμφωνίες αγοράς με 3 εταιρείες (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson) και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αρκετές», αναφέρει.

Σημειώνει ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός εξελίσσεται ομαλά. «Μας γεμίζει αισιοδοξία το γεγονός ότι οι πρώτοι που εμβολιάζονται είναι τα άτομα 60 ετών και άνω και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα» λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Χτίζουμε με αυτόν τον τρόπο ένα τείχος ανοσίας, το οποίο μαζί με τα μέτρα προφύλαξης θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τη διπλή μάχη που δίνουμε. Για να σας δώσω και συγκεκριμένα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν συνταγογραφηθεί 2.718.714 εμβόλια, έχουν εκτελεστεί 2.129.719, ενώ βρίσκονται στην αγορά 3.100.000».

Ερωτηθείς για την πίεση που ασκείται στο σύστημα Υγείας και ποιο είναι το ύψος των κρουσμάτων που τα νοσοκομεία δεν θα αντέχουν άλλο, ο Βασίλης Κικίλιας εξηγεί πως δεν είναι ακριβώς ο αριθμός κρουσμάτων το κύριο πρόβλημα, αλλά ο αριθμός όσων θα χρειαστούν νοσηλεία για COVID-19.

«Απέχουμε ακόμη από το "κόκκινο", αλλά θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι απεριόριστες οι δυνατότητες κανενός Συστήματος Υγείας και, μάλιστα, όταν το ΕΣΥ δεν είναι μόνο κορονοϊός. Έχω εδώ τα στοιχεία για τον Σεπτέμβριο. Πραγματοποιήθηκαν, λοιπόν, στα νοσοκομεία όλης της χώρας:

- 516.379 εξετάσεις ασθενών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

- 285.802 εξετάσεις ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

- 40.032 Χειρουργεία

- 50.114 εξετάσεις ασθενών στην απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων.

Σε αυτή την πραγματικότητα, προστίθενται τα περιστατικά COVID-19 και για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω από την ψυχή μου όλους τους ανθρώπους του ΕΣΥ, για την αυταπάρνηση και την ηρωική πολύμηνη μάχη που δίνουν», αναφέρει.

Μιλώντας για την αντιμετώπιση του δεύτερου και πολύ πιο ισχυρού σε όλη την Ευρώπη κύματος της πανδημίας, ο υπουργός Υγείας είναι πεπεισμένος πως αν ακολουθήσουμε όλοι τα μέτρα προφύλαξης, θα πάμε καλά. Λέει πως «τώρα βρισκόμαστε στη φάση που η επιπολαιότητα των λίγων καταστρέφει την υπευθυνότητα των πολλών και τελικά θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων.

Αυτή η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων προκλήθηκε κυρίως από αυτή την αντίληψη: "Έλα μωρέ, σιγά μην κολλήσω"» επισημαίνοντας πως «δεν είναι σε καμία περίπτωση ελληνικό το φαινόμενο, δεν μπορώ να πω δηλαδή, ότι η δική μας κοινωνία είναι απείθαρχη και αδιάφορη. Τα ίδια και πολύ χειρότερα, μάλιστα, συμβαίνουν σε όλες τις χώρες».

Παράλληλα παραδέχεται ότι «είναι παρά πολύ δύσκολο να τηρούνται περιοριστικά μέτρα επί τόσους πολλούς μήνες, ο κόσμος έχει κουραστεί ψυχολογικά (το δηλώνει και ο ίδιος ο ΠΟΥ), άλλαξε η καθημερινότητά του, χτυπήθηκε και οικονομικά» και τονίζει: «Εδώ, όμως, έχουμε να κάνουμε με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και έχουμε χρέος στους συνανθρώπους μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας, να αυτοπειθαρχήσουμε».