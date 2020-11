Κοινωνία

Συνελήφθη δραπέτης φυλακών με όπλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε πάρει άδεια και δεν γύρισε ποτέ...

Ένας αλλοδαπός δραπέτης φυλακών συνελήφθη σε περιοχή της Ηλείας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πολεμικό τυφέκιο και 30 φυσίγγια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρες της ΟΠΚΕ εντόπισαν τον αλλοδαπό να κινείται με αυτοκίνητο και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν στο όχημα και στον ίδιο βρήκαν, ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα μεταλλικό γεμιστήρα, 30 φυσίγγια, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα ζευγάρι γάντια.

Από τον έλεγχο των εγγράφων του, προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι ο αλλοδαπός είχε λάβει στις 24 Απριλίου του 2019 άδεια από κατάστημα κράτησης και δεν επέστρεψε, ως όφειλε, στις 30 Απριλίου, για να συνεχίσει την έκτιση της ποινής του.

Ο συλληφθείς εξέτιε ποινή κάθειρξης 21 ετών και οκτώ μηνών, που του είχε επιβληθεί με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για ληστεία, διακεκριμένες κλοπές, συμμορία, παράβαση του νόμου για τα όπλα, διακίνηση ναρκωτικών, πλαστογραφία, κατοχή παραχαραγμένου νομίσματος και παράβαση του νόμου για τους αλλοδαπούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.