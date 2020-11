Κοινωνία

Έρευνες στις φυλακές Ναυπλίου, Κορυδαλλού και Δομοκού - Τι βρέθηκε

Και τι δεν βρήκαν στις φυλακές Ναυπλίου, Κορυδαλλού και Δομοκού.

Σε νέες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις φυλακές Ναυπλίου, Κορυδαλλού και Δομοκού εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα, αυτοσχέδια σουβλιά και αλκοόλ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εντοπίστηκαν ανά κατάστημα κράτησης τα εξής:

Στο Ναύπλιο, όπου η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 17 κελιά, 2 θαλάμους και κοινόχρηστους - βοηθητικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6 κινητά τηλέφωνα, 4 φορτιστές, 2 ακουστικά (hands free), 3 αυτοσχέδια σουβλιά, 3 αυτοσχέδιοι κλέφτες ρεύματος και τράπουλα.

Στον Κορυδαλλό, η έρευνα διενεργήθηκε σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους της Α' και Δ' πτέρυγας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 4 κινητά τηλέφωνα, 4 φορτιστές, 2 ακουστικά, κάρτα sim, hands free και 150 ευρώ.

Στον Δομοκό η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους της Β2 πτέρυγας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 γραμμάρια χασίς και 5 χάπια, ζυγαριά, 3 αυτοσχέδια σουβλιά, κατσαβίδι και ψαλίδι, 3 μεταλλικοί λοστοί, κινητό τηλέφωνο, 2 usb, 2 hands free, καλώδιο φόρτισης και σκληρός δίσκος, 2 κουρευτικές μηχανές, 2 ακουστικά, βραστήρας, ηχοσύστημα και dvd, 1,5 λίτρο αυτοσχέδιου αλκοολούχου παρασκευάσματος και 4 γυάλινα μπουκάλια και πλαστικό δοχείο.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιοι εισαγγελείς και οι τοπικές αστυνομικές Αρχές, που διενεργούν σχετική προανάκριση. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

