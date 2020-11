Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα για μάσκα, αποστάσεις και κυκλοφορία μετά τις 00.30

"Βροχή" τα πρόστιμα για τα μέτρα στην συμπρωτεύουσα.

Πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας και μη τήρηση των αποστάσεων, καθώς και για μετακίνηση τις ώρες που ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας επέβαλε, χθες, Σάββατο, η Αστυνομία, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 183 παραβάσεις για τη μάσκα και τις αποστάσεις και 53 παραβάσεις για κυκλοφορία μετά τις 00.30.

Σημειώνεται ότι χθες το βράδυ η Αστυνομία, μετά από κλήση που δέχθηκε, απομάκρυνε συγκεντρωμένους από την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.