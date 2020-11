Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης - Τι προβλέπεται

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη Θεσσαλονίκη, με εντολή Κικίλια.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη Θεσσαλονίκη έθεσε σε εφαρμογή ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα το σχέδιο που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή, εξασφαλίστηκαν 43 νέες κλίνες ΜΕΘ-COVID έτσι ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα του ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά, προστίθενται 8 κλίνες ΜΕΘ-COVID στο ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», 10 κλίνες στο ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», 10 κλίνες στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 4 κλίνες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 6 κλίνες στο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» και 5 κλίνες στο ΓΝ Χαλκιδικής.

Ο κ. Κικίλιας έχει καλέσει για να ενημερώσει τους αρμόδιους τομεάρχες των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αύριο Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και ώρα 14:00, στο υπουργείο Υγείας.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, ο υπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη.