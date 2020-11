Life

Σον Κόνερι: 'Επασχε από άνοια και πέθανε “γαλήνια”

Συγκλονίζει η σύζυγός του με τα όσα αποκάλυψε για τις τελευταίες στιγμές του σπουδαίου ηθοποιού.

Ο Σον Κόνερι, ο οποίος απεβίωσε χθες σε ηλικία 90 ετών, έπασχε από άνοια και πέθανε «γαλήνια» στον ύπνο του, σύμφωνα με τη σύζυγό του, η οποία μίλησε στην ταμπλόιντ εφημερίδα The Mail on Sunday.

«Τουλάχιστον πέθανε στον ύπνο του και ήταν πολύ γαλήνιος. Ήμουν μαζί του διαρκώς και απλώς έσβησε. Αυτό ήθελε», είπε η Γαλλίδα ζωγράφος Μισελέν Ροκμπρίν, η οποία ήταν ζευγάρι με τον σπουδαίο ηθοποιό από το 1975.

«Έπασχε από άνοια και αυτό είχε πραγματικά αρνητικές συνέπειες για τον ίδιο. Ήταν θαυμάσιος και ζήσαμε μαζί μια υπέροχη ζωή. Θα είναι πολύ δύσκολα χωρίς αυτόν, το ξέρω. Αλλά δεν μπορούσε να κρατήσει αιώνια και έφυγε γαλήνια», πρόσθεσε.

Ο Κόνερι πέθανε περιστοιχισμένος από την οικογένειά του στο Νασάου, στις Μπαχάμες, όπου ζούσε το τελευταίο διάστημα. «Δεν ήταν καλά εδώ και κάποιο καιρό», είπε ο γιος του, ο Τζέισον Κόνερι, στο BBC.

Πολλοί κινηματογραφικοί αστέρες, όπως ο Πιρς Μπρόσναν και ο Τίμοθι Ντάλτον, που και οι δύο τους υποδύθηκαν τον Τζέιμς Μποντ στη μεγάλη οθόνη, αποχαιρέτισαν τον Σκωτσέζο ηθοποιό. Ο Σον Κόνερι «ήταν ένας από τους πραγματικά μεγάλους του κινηματογράφου», τόνισε ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο τελευταίος «007». «Καθόρισε μια εποχή και ένα στιλ», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Κόστνερ, στο πλευρό του οποίου ο Κόνερι κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, στην ταινία «Οι αδιάφθοροι», υπογράμμισε την «απίστευτη καριέρα του». «Ήταν ο μεγαλύτερος σταρ με τον οποίο έχω συνεργαστεί», έγραψε στο Twitter.

Στις πέντε δεκαετίες της καριέρας του ο Σον Κόνερι κέρδισε ένα Όσκαρ, δύο Μπάφτα και τρεις Χρυσές Σφαίρες.

Η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Μετά την πανδημία, η οικογένειά του σχεδιάζει να οργανώσει μια τελετή στη μνήμη του.