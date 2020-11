Αθλητικά

Γκραν πρι Ίμολα: ο Χάμιλτον γράφει… Ιστορία

Ο Βρετανός πιλότος οδεύει ολοταχώς για τον έβδομο τίτλο στην καριέρα του.

Ο Λιούϊς Χάμιλτον και η Mercedes συνεχίζουν να γράφουν Ιστορία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes επικράτησε και στο Γκραν Πρι, που διεξήχθη στην Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, φθάνοντας πλέον στις 93 (!) νίκες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα.

Με την νίκη του Χάμιλτον, η Mercedes εξασφάλισε τον τίτλο στους κατασκευαστές, έφθασε στα επτά πρωταθλήματα και κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ της Ferrari.

Ο εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος... βαδίζει ολοταχώς για τον έβδομο τίτλο στην καριέρα του, είδε πρώτος την καρό σημαία στην Ιμολα, όντας κατά 5,783 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Φινλανδού «ομοσταύλου» του, Βάλτερι Μπότας, ο οποίος εκκίνησε από την pole position. Στην τρίτη θέση, τερμάτισε ο Αυστραλός Ντάνιελ Ρικιάρντο με Ρενό.