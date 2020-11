Αθλητικά

Ολυμπιακός: χωρίς Φορτούνη με Μάντσεστερ Σίτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πέδρο Μάρτινς ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρολέυκων» για τον αγώνα της προσεχούς Τρίτης στο Champions League.

Ο Πέδρο Μαρτίνς άφησε τον Κώστα Φορτούνη εκτός της αποστολής του Ολυμπιακού, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Σίτι, που θα διεξαχθεί την Τρίτη (3/11, 22:00) για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ολοκλήρωσε την προετοιμασία των «ερυθρολεύκων» και ανακοίνωσε την αποστολή, που αποτελούν οι Σα, Τζολάκης, Καραργύρης, Ντρέγκερ, Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, Παπαδόπουλος, Χολέμπας, Βινάγκρε, Σουρλής, Ανδρούτσος, Εμβιλά, Πέπε, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Βαλμπουενά, Μασούρας, Μπρούμα, Σουντανί, Ραντζέλοβιτς, Χασάν και Ελ Αραμπί.