Πολιτική

ΜέΡΑ25: η κυβέρνηση θυσιάζει την εμπιστοσύνη των πολιτών

Ολομέτωπη επίθεση στον Χρυσοχοΐδη εξαπέλυσε το ΜέΡΑ25, με αναφορές στη διαφυγή Παππά και την επίθεση στον πρύτανη της ΑΣΟΕΕ.

Επίθεση κατά του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την επικήρυξη των δραστών της επίθεσης κατά του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, σε σχέση με τον χειρισμό της υπόθεσης Χρήστου Παππά της Χρυσής Αυγής, εξαπέλυσε σήμερα το ΜέΡΑ 25.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι η επικήρυξη με 100.000 ευρώ των δραστών της επίθεσης στον πρύτανη της ΑΣΟΕΕ Δημήτρη Μπουραντώνη από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, «έρχεται σε αισθητή αντίθεση με τη σωρεία δικαιολογιών και θεσμικής ανοχής που μετήλθε στην υπόθεση του (ακόμα) φυγόποινου Χρήστου Παππά».

Ειδικότερα, το ΜέΡΑ 25 σημειώνει ότι το ΜέΡΑ25 καταδίκασε την επίθεση στον πρύτανη, αλλά, προσθέτει, «μένουμε έκπληκτοι από τη διαφορά προτεραιοτήτων μεταξύ μιας επαίσχυντης πλην αναίμακτης επίθεσης, και τη σύλληψη του υπαρχηγού μιας εγκληματικής οργάνωσης που βαρύνεται με πολύ αίμα, βαριά εγκλήματα και πολύ τρόμο».

«Διορθώνουμε», συνεχίζει το ΜέΡΑ 25 στην ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας, «ΔΕΝ μένουμε έκπληκτοι. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς πολιτική χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση σε κάθε πεδίο, από την διαχείριση της δημόσιας τάξης μέχρι τη διαχείριση της πανδημίας».

Δηλαδή, αναφέρει, «στο βωμό μιας βραχύβιας και απατηλής "ιδεολογικής ηγεμονίας", η κυβέρνηση θυσιάζει κάτι πολύ σοβαρό: την εμπιστοσύνη των πολιτών, που φανερά πλέον βρίσκονται ένα βήμα πριν την καθολική αμφισβήτηση των κυβερνητικών πολιτικών».

Καταλήγοντας, το ΜέΡΑ 25 θεωρεί ότι για την κυβέρνηση «το κόστος θα είναι ανυπολόγιστο. Και σίγουρα θα υπερβαίνει τον Φαρ-Ουέστ κουμπαρά του κυρίου Χρυσοχοΐδη».