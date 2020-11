ΚΙΝΑΛ για πανδημία: η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου

Πολιτική

Το ΚΙΝΑΛ κατηγορεί την κυβέρνηση για «ανικανότητα ή αδιαφορία» και προτείνει μια σειρά μέτρων.

Προτάσεις με «απαραίτητα και αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» από τις επιπτώσεις της πανδημίας καταθέτει το Κίνημα Αλλαγής, ενώ εκτιμά πως η κατάσταση «είναι εκτός ελέγχου».

Σε ανακοίνωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση για «ανικανότητα ή αδιαφορία» αλλά και προσωπικά τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης στο χθεσινό διάγγελμα του «δεν είπε τίποτα, για την χαλάρωση και τον εφησυχασμό που καλλιέργησε η κυβέρνηση του», «δεν είπε ούτε μια λέξη για την ενίσχυση του ΕΣΥ, για την αντιμετώπιση του συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα σχολεία», ενώ «επιχείρησε και πάλι να μεταφέρει την ευθύνη στους πολίτες» και «ανακοίνωσε μόνο περιοριστικά μέτρα που θα έχουν σκληρές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τους ανέργους».

Τονίζει ότι «η επαρκής στήριξη τώρα εργαζομένων και επιχειρήσεων είναι αναγκαία όχι μόνο για κοινωνικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς». «Να αποφύγουμε τα ερείπια για να μπορεί να έρθει το ταχύτερο η ανάκαμψη» σημειώνει χαρακτηριστικά και υποστηρίζει οι απαραίτητοι πόροι για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων μπορούν να αντληθούν από τα αδιάθετα του ΕΣΠΑ μετά την χαλάρωση των κανόνων από την ΕΕ, από το απόθεμα της υπερφορολόγησης και από την ΕΕ με αξιοποίηση νέων πόρων ή προκαταβολές του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Το Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να αναδεικνύει την ολιγωρία και την ανικανότητα της Κυβέρνησης και να προτείνει τα απαραίτητα και αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων» τονίζει και καταθέτει προτάσεις άμεσης εφαρμογής:

Τεστ παντού.

Δειγματοληπτικά τεστ σε τυχαίο δείγμα πολιτών ώστε να γνωρίζουν οι αρμόδιοι έγκαιρα ,την έκταση της διασποράς του ιού σε κάθε περιοχή.

Υποχρεωτικά τεστ σε εβδομαδιαία βάση για υγειονομικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα γηροκομεία και στις δομές μεταναστών.

Αξιοποίηση του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση για τους ελέγχους.

Διατίμηση των τεστ και κάλυψη του κόστους από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας να ενταχθεί στον ενιαίο σχεδιασμό για νοσηλεία ασθενών με τον ιό και κλίνες ΜΕΘ.

Άμεση ενίσχυση των Νοσοκομείων με ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό. Να παρουσιαστούν άμεσα στα νοσοκομεία αυτοί που προσλήφθηκαν προσωρινά λόγω covid .

Άμεσες fast truck προσλήψεις οδηγών και τεχνικών στα δημόσια μέσα μεταφοράς. 300 οχήματα που υπάρχουν δεν κυκλοφορούν. Μέχρι τότε ενοικίαση τουριστικών πούλμαν για να πυκνώσουν τα δρομολόγια.

Εφαρμογή της εκ περιτροπής διδασκαλίας (φυσική παρουσία τις μισές ημέρες του μήνα) στα σχολεία με αναμόρφωση της ύλης. Αξιοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Τήρηση των προτάσεων των ειδικών και στους χώρους λατρείας

Όσοι εργαζόμενοι τίθενται σε αναστολή εργασίας να παίρνουν το 100% του μισθού τους με όριο τα 1.000 ευρώ τον μήνα. Κάλυψη όλων των ανέργων με επίδομα για όλο το διάστημα της κρίσης. Άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία των εργαζομένων με τηλεργασία.

Νέο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 3 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις, με κριτήριο την μείωση του τζίρου. Η επιστροφή θα αφορά μόνο το 50% του ποσού.

Ένταξη στα μέτρα στήριξης των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων και των αγροτών. Άμεση αποπληρωμή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων στον αγροτικό κόσμο.

Παράταση αναστολής για τους πλειστηριασμούς Α κατοικίας.