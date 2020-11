Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: το μέγεθος της ύφεσης δεν είναι νομοτελειακό

Ο νέος πτωχευτικός νόμος της κυβέρνηση είναι «άδικος και αντικοινωνικός», υπογραμμίζει ο Αλ. Χαρίτσης.

«Το μέγεθος της ύφεσης δεν είναι νομοτελειακό», δηλώνει ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση.

Τονίζει ότι ο νέος πτωχευτικός νόμος της κυβέρνηση είναι «άδικος και αντικοινωνικός» καθώς «για πρώτη φορά οδηγούνται σε αναγκαστική πτώχευση οι ιδιώτες και καταργείται κάθε καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας», τη στιγμή μάλιστα που «η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται και που χιλιάδες άνθρωποι αγωνιούν».

Σχολιάζει ότι «παρά την φαιδρή κυβερνητική προσπάθεια να αντιστρέψει το κλίμα», η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «προστάτευσε την πρώτη κατοικία και διεύρυνε τις πρόνοιες του νόμου Κατσέλη ενάντια στις επιθυμίες των τραπεζών».

Ο κ. Χαρίτσης σημειώνει ότι «μία πολιτική ενεργητικής στήριξης της κοινωνίας είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να περιοριστεί το βάθος και η διάρκεια της οικονομικής δυσκολίας», προσθέτοντας ότι «στον αντίποδα της αντι-αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης η χώρα μας χρειάζεται οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, που θα δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας με κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκρισμα».

Υποστηρίζει ότι, αντίθετα, οι κυβερνητικές επιλογές «εντείνουν την ανασφάλεια και μας επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκινήσαμε στις αρχές της μεγάλης οικονομικής κρίσης». Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «ενώ η κυβέρνηση είχε εδώ και μήνες τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα πλέγμα ασφάλειας και την ίδια στιγμή να στηρίξει το ΑΕΠ της χώρας με δημόσιες επενδύσεις που αντιστρέφουν το αρνητικό οικονομικό κλίμα, μοχλεύουν και προσελκύουν ιδιωτικά κεφάλαια, επέλεξε να αφήσει αναξιοποίητα 7,5 δις ευρώ του ΕΣΠΑ αλλά και το ‘μαξιλάρι' των 37 δις που της κληροδότησε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων τονίζει μεταξύ άλλων ότι «η χώρα χρειάζεται τώρα, όχι αύριο, αλλαγή πολιτικής» και σημειώνει ότι «η δουλειά μας στον ΣΥΡΙΖΑ είναι να συγκροτήσουμε και να εμβαθύνουμε σε ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικών τομών που θα ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα της κατάστασης και στις αγωνίες του ελληνικού λαού».