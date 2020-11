Κόσμος

Μακελειό στον Καναδά: ήθελε περισσότερα θύματα ο δράστης

Ο δράστης ήταν ντυμένος με μια «μεσαιωνική στολή» και κρατούσε ένα γιαπωνέζικο σπαθί. Τι λένε οι πληροφορίες για το παρελθόν του.

Ο 24χρονος που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους πέντε, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στο Κεμπέκ, ήθελε «να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα» όμως δεν φαίνεται να συνδέεται με κάποια τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική αστυνομία.

«Χθες το βράδυ βιώσαμε μια νύχτα τρόμου, όταν ένας άνδρας 24 ετών, ο οποίος δεν είναι κάτοικος του Κεμπέκ, ήρθε με την πρόθεση να σκοτώσει όσους περισσότερους μπορούσε», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας, Ρομπέρ Πιζόν.

Ο δράστης ήταν ντυμένος με μια «μεσαιωνική στολή» και κρατούσε ένα γιαπωνέζικο σπαθί. «Όλα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι επέλεξε τα θύματά του στην τύχη», πρόσθεσε ο Πιζόν. Σύμφωνα με τον Πιζόν, δύο από τα θύματα του νεαρού ήταν Γάλλοι, εγκατεστημένοι εδώ και χρόνια στο Κεμπέκ. Δεν διευκρίνισε όμως αν είναι νεκροί ή τραυματίες. Ορισμένοι από τους πέντε τραυματίες φέρουν «σοβαρές πληγές», ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Ο ύποπτος κατάγεται από το Μόντρεαλ και θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή αργότερα σήμερα, μέσω βιντεοκλήσης. «Πιστεύω ότι είχε προσχεδιάσει την πράξη του», είπε ο Πιζόν. Ο νεαρός είχε εκφράσει την πρόθεση του να σκοτώσει πριν από πέντε χρόνια, όμως δεν είχε προηγούμενες δοσοληψίες με τις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές του Καναδά.

«Όλο το Κεμπέκ πενθεί σήμερα», είπε από την πλευρά της η αντιπρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης, Ζενεβιέβ Γκιλμπό, καταδικάζοντας αυτές τις «βάρβαρες» πράξεις.