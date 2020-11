Πολιτική

Κεραμέως: νίκησε τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την περιπέτεια της υγείας της και πως την πέρασε.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ξεπέρασε το πρόβλημα του κορονοϊού, καθώς στο τελευταίο τεστ βγήκε αρνητική.

Όπως έγραψε η ίδια σε ανάρτηση της, παρέμεινε αρνητική σε όλη τη διάρκεια της νόσου, αλλά θα παραμείνει σε καραντίνα και την επόμενη εβδομάδα, όπως προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η κυρία Κεραμέως, ολοκλήρωσε την ανάρτηση της, με την παρότρυνση: Τηρούμε τις οδηγίες των ειδικών και #menoumeasfaleis. Καλή δύναμη σε όλους. #COVID19