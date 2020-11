Αθλητικά

ΠΑΟΚ: πρώτο “διπλό” στο ντεμπούτο του Γκαρσία

Ο «Δικέφαλος» του Βορρά πήρε την τεράστια νίκη επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Η «εποχή» Γκαρσία στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε με την πρώτη εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ στο εφετινό πρωτάθλημα. Με την «χρυσή», όπως αποδείχθηκε, αλλαγή του Ουρουγουανού, Νίκα Νινούα να δίνει το προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους» στο 88΄ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ και τον Τσόλακ να «σφραγίζει» το «τρίποντο» στις καθυστερήσεις με πέναλτι, ο «Δικέφαλος» του Βορρά πήρε την τεράστια νίκη επί του Παναιτωλικού με 3-1 στο Αγρίνιο στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League. Χωρίς νίκη παραμένουν στο πρωτάθλημα οι γηπεδούχοι, που είχαν στον πάγκο τους τον Λουτσιάνο, μετά την αποχώρηση του Μάκη Χάβου.

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα ο ΠΑΟΚ έδειξε τις διαθέσεις του να πετύχει ένα γρήγορο γκολ για να απλοποιήσει τα πράγματα στη συνέχεια. Κι αφού έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 4΄ με την κεφαλιά του Βαρέλα να διώχνει σωτήρια ο Κνετ και στο 17΄ να απειλεί ξανά με τον Μουργκ, το σουτ του οποίου βρήκε και πάλι σε ετοιμότητα τον τερματφύλακα των γηπεδούχων, ένα λεπτό μετά ήρθε το 1-0. Από σέντρα του Σβαμπ στο 18΄ ο Σφιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι κι έστειλε τη μπάλα εκεί όπου ήταν αδύνατο ν΄ αντιδράσει ο Κνετ

Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να υπερέχουν και στο 26΄ θα μπορούσαν να σκοράρουν για 2η φορά, αλλά αυτή την φορά ο Σφιντέρσκι δεν βρήκε δίχτυα, ενώ στο 34΄ το σουτ του Σβαμπ μπλόκαρε ο Κνετ, που ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στο πρώτο μέρος.

Η καλή εικόνα που είχε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 45λεπτο δεν συνεχίστηκε και στο β΄ μέρος, με την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία να ποαρουσιάζεται αδικαιολόγητα εκνευρισμένη και με πολλά λάθη από τους παίκτες της στη μεσαία γραμμή. Από μία λανθασμένη αντίδραση της άμυνας και συγκεκριμένα του Ίνγκασον προήλθε το γκολ της ισοφάρισης του Παναιτωλικού. Στο 53΄ ο Ισλανδός έπεσε «άτσαλα» πάνω στον Αριγίμπι μέσα στην περιοχή κι ο Τζήλος υπέδειξε το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο «παθών» (1-1).

Το τέρμα της ισοφάρισης επηρέασε ακόμη περισσότερο τους Θεσσαλονικείς που έχασαν τη συνοχή τους, συνέχισαν τα λάθη τους και παρά τις διορθωτικές κινήσεις που έγιναν από τον πάγκο ο ρυθμός του ματς παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Παρά την κακή του εικόνα πάντως ο «Δικέφαλος» του Βορρά έφτασε πολύ κοντά στο 2-1 σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη (62΄) μετά από τη σέντρα του Γιαννούλη ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι κι έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, ενώ στη δεύτερη και μεγαλύτερη ευκαιρία, στο 81΄, ο Αντριγια Ζίβκοβιτς έκανε το σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, ο Κνετ απομάκρυνε προσωρινά με τον Τσόλακ να προσπαθεί για το πλασέ το οποίο επίσης έδιωξε ο Κνετ.

Τελικά, τη λύση έδωσε ο Νινούα στο 88΄ με το απίστευτο φάουλ που εκτέλεσε κι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» του Κνετ (2-1). Ήταν το πρώτο γκολ του Γεωργιανού μέσου με την φανέλα του ΠΑΟΚ, όπως και αυτό του Αντόνιο Τσόλακ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι (χέρι του Καρασαλίδη) με το οποίο «γράφτηκε» το τελικό 3-1

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος

Κίτρινες: Γιάκολις, Ντίας - Γιαννούλης, Α.Ζίβκοβιτς, Σβαμπ, Ουαγκέ, Νινούα

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Λουτσιάνο): Κνετ, Λιάβας, Καρασαλίδης, Κωνσταντόπουλος, Βάντερσον, Μεντόσα (79΄ Άλβαρες) , Ντάλσιο, Γιάκολις (79΄ Ρεζα), Βέργος (63΄ Ντουάρτε), Αριγίμπι, Ντίας (70΄ Τσιγγάρας).

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Ζ.Ζίβκοβιτς, Ουαγκέ (82΄ Ροντρίγκο), Ίνγκασον, Βαρέλα, Γιαννούλης, Ελ Καντουρί (82΄ Νινούα), Σβαμπ (66΄ Εσίτι), Τζόλης (61΄ Μπίσεσβαρ), Μουργκ, Α. Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι (66΄ Τσόλακ).