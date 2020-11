Κόσμος

Κορονοϊός: μέτρα για να αποφευχθεί ένα δεύτερο lockdown στην Ιταλία

Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε νέα μέτρα για τον περιορισμό των νέων μολύνσεων από τoν κορονοϊό. Πόσα είναι τα νέα κρούσματα.

Σήμερα στην Ιταλία καταγράφηκαν 29.907 κρούσματα κορονοϊού και 208 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πραγματοποιήθηκαν 183.000 διαγνωστικά τεστ. Χθες τα περιστατικά ήταν 31.758 και οι νεκροί 297.

Στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν εισαχθεί 96 νέοι ασθενείς και στους νοσοκομειακούς θαλάμους 936. Στις πρώτες, νοσηλεύονται συνολικά 1.936 ασθενείς, και στους δεύτερους 18.902.

Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε νέα μέτρα για τον περιορισμό των νέων μολύνσεων από τoν κορονοϊό. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, θεωρείται πιθανή η μείωση του ωραρίου των καταστημάτων, η επέκταση της τηλεκπαίδευσης και στους μαθητές του γυμνασίου και-ενδεχομένως- ο περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών άνω των 70 ετών.

Χθες και σήμερα συνεχίσθηκαν οι επαφές και ο (κάποιες στιγμές τεταμένος) διάλογος της κυβέρνησης Κόντε με τις διάφορες Περιφέρειες. Ο κύριος στόχος, συνεχίζουν να διαβεβαιώνουν στενοί συνεργάτες του Ιταλού πρωθυπουργού, είναι να μπορέσει να αποφευχθεί ένα δεύτερο γενικό lockdown και κατά συνέπεια οι ολέθριες επιπτώσεις του στην οικονομίας της χώρας.