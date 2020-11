Κοινωνία

Ζευγάρι από την Κρήτη υιοθέτησε εγκαταλελειμμένο βρέφος (βίντεο)

Το ζευγάρι ταξίδεψε μέχρι την Ουγκάντα προκειμένου να προσφέρει μια ζεστή αγκαλιά σε ένα παιδί που είχε ανάγκη από υιοθεσία.