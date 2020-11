Κοινωνία

Κορονοϊός: ένα βήμα πριν το καθολικό lockdown η Θεσσαλονίκη

Ακόμα μία ημέρα διατηρεί την πρωτιά στα νέα κρούσματα. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την πόλη έθεσε σε εφαρμογή ο Υπουργός Υγείας. Στη Θεσσαλονίκη ο Κικίλιας.

Έντονη είναι η ανησυχία στη Θεσσαλονίκη, καθώς σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 449 νέα κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η συμπρωτεύουσα διατηρεί τη θλιβερή πρωτιά, ξεπερνώντας κατά 149 κρούσματα την Αττική!

Το Σάββατο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 839 νέα κρούσματα κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη, ενώ μία ημέρα πριν είχαν ανακοινωθεί 540 νέα κρούσματα. Ανησυχία προκαλούν και τα αποτελέσματα ερευνών του ΑΠΘ στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οποία, οι τιμές του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 υπολογίζονται σε δεκαπλάσιες σε σχέση με την 12η Οκτωβρίου 2020, όταν ξεκίνησε να αποτυπώνεται στις μετρήσεις μία δραματικά επιδεινούμενη επιδημιολογική εικόνα για την πόλη.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα το σχέδιο που τέθηκε ήδη σε εφαρμογή, εξασφαλίστηκαν 43 νέες κλίνες ΜΕΘ-COVID έτσι ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα του ΕΣΥ στη Θεσσαλονίκη.

Πιο αναλυτικά, προστίθενται 8 κλίνες ΜΕΘ-COVID στο ΓΝΘ «Άγιος Παύλος», 10 κλίνες στο ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», 10 κλίνες στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 4 κλίνες στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 6 κλίνες στο ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» και 5 κλίνες στο ΓΝ Χαλκιδικής.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μεταβαίνει αύριο το πρωί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επισκεφθεί διαδοχικά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Μετά την επίσκεψή του στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ο Υπουργός Υγείας θα κάνει δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας στις 17:00.

Υπενθυμίζεται ότι νέα μέτρα τίθενται σε ισχύ στη χώρα μας, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 6:00 το πρωί και για ένα μήνα, προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του κορονοϊού.