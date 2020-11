Κοινωνία

Λήξη συναγερμού για την εξαφάνιση 58χρονου

Τι αναφέρει ανακοίνωση του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του Παιδιού". Ποια η κατάσταση του 58χρονου που χάθηκε από το κέντρο της Αθήνας.

Η περιπέτεια του Nawabi Golam Jailami, 58 ετών, έληξε σήμερα το μεσημέρι, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Ο Nawabi Golam Jailami βρέθηκε στην περιοχή της Δάφνης από αστυνομικούς της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης ‘’ΔΙ.ΑΣ’’ της Άμεσης Δράσης και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ίδιος εξαφανίστηκε από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας στις 28 του μήνα και αμέσως σήμανε συναγερμός στο «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος συγγενικού προσώπου.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Nawabi Golam Jailami και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.