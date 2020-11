Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κρούσματα σε μεγάλο γηροκομείο

Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί διψήφιος αριθμός κρουσμάτων. Σε εξέλιξη η διαδικασία ιχνηλάτησης.

Σε εξέλιξη διαδικασία ιχνηλάτησης σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στον Πειραιά, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων covid-19 σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 15 κρούσματα, αριθμός που σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αυξηθεί.

Τέσσερις ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό θα διακομιστούν στο "Αττικό".