ΑΕΚ: σούπερ ανατροπή με ΟΦΗ

Παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και παρέμεινε στη δεύτερη θέση μετά την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Στάρτζεον έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 6΄, όμως ο Νεντελτσεάρου στο 34΄ και ο Σάκχοφ στο 74΄ «γύρισαν» το ματς και γλύτωσαν την ομάδα τους από μια πολύ σοβαρή «γκέλα» ενόψει του πρώτου «τελικού» που ακολουθεί με την Ζόρια (5/11) στους ομίλους του Europa League.

Η ΑΕΚ μπήκε «κοιμισμένη» στον αγωνιστικό χώρο και οι φιλοξενούμενοι το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Μόλις στο 6ο λεπτό από την απομάκρυνση του Χνιντ ο Στάρτζεον με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής άνοιξε το σκορ.

Πέρασε αρκετός χρόνος μέχρι οι γηπεδούχοι να καταφέρουν να απειλήσουν και ουσιαστικά χρειάστηκαν ένα λάθος του Βάτερμαν για να λύσουν το γόρδιο δεσμό. Στο 34΄ από φάουλ-ασίστ του Μάνταλου, ο Νεντελτσεάρου έστειλε τη μπάλα πάνω από τον γκολκίπερ του ΟΦΗ που πραγματοποίησε κακή εκτίμηση της φάσης.

Από εκεί και πέρα η Ένωση κάπως «ξεμπλόκαρε». Είχε σε εξαιρετικό τελείωμα του Μαχαίρα στο 44΄, ενώ ο ίδιος παίκτης πλάσαρε (επίσης πολύ έξυπνα) τον Βάτερμαν στο 52΄, αλλά αυτή τη φορά ο Ολλανδός πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση.

Στο 61΄ ακυρώθηκε γκολ του Λιβάγια για σπρώξιμο στον Βαφέα, με αρκετή αυστηρότητα από την πλευρά του διαιτητή, παρότι επαφή σίγουρα υπήρξε. Πάντως οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που με βάση την εικόνα τους στο β΄ ημίχρονο δικιούνταν, στο 74΄.

Ο Γεβγκέν Σάκχοφ έκανε... παρέλασε στη μεγάλη περιοχή με τα μαρκαρίσματα των Κρητικών να είναι... ερασιτεχνικά και έγραψε το 2-1, σκοράροντας για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα. Ήταν ένα ματς που κρίθηκε στην ατομική ποιότητα των παικτών της ΑΕΚ, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν να μην το πίστευαν και υπέπεσαν σε πολλά λάθη τα οποία τελικά τους στοίχισαν.

Διαιτητης: Κουτσιαύτης ('Αρτας)

Κίτρινες: Κρίστιτσιτς

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Παουλίνιο, Χνιντ, Νεντελτσιάρου, Λόπες (80΄ Ινσούα), Σάκχοφ, Κρίστιτσιτς, Μαχαίρας (56΄ Λιβάγια), Μάνταλος, Τάνκοβιτς (80΄ Σβάρνας), Ανσαριφάρντ (67΄ Ολιβέιρα)

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, Ουές, Λυμπεράκης, Βαφέας, Διαμαντής, Κοροβέσης, Σακόρ (87΄ Στάικος), Μεγιάδο, Μπαλογιάννης (62΄ Ντε Γκούζμαν), Στάρτζεον (87΄ Νοικοκυράκης), Γιάννου (83΄ Γκαργκαλατζίδης)