Δεκάδες προσαγωγές αντιεξουσιαστών και χρυσαυγιτών

Η Αστυνομία διέλυσε συγκεντρώσεις που πραγματοποιούσαν σε Νέο Ηράκλειο και Γαλάτσι.

(φωτογραφία αρχείου)

Σε 24 προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία στο Νέο Ηράκλειο και στο Γαλάτσι, στις 17.30 και στις 18.00 αντίστοιχα, για παραβίαση της απαγόρευσης συγκεντρώσεων που είχαν προγραμματιστεί, με αφορμή τα επτά χρόνια από την δολοφονία των μελών της “Χρυσής Αυγής” Γεώργιου Φουντούλη και Μανώλη Καπελώνη στο Νέο Ηράκλειο.

Μέλη του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, “Έλληνες για την πατρίδα”, πραγματοποίησαν τελικά τη συγκέντρωση που είχαν προαναγγείλει και έφτασαν μέχρι το νεκροταφείο του Νέου Ηρακλείου, όπου όμως επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και τους διέλυσαν, προχωρώντας ταυτόχρονα στις 10 προσαγωγές.

Λίγο αργότερα, μέλη της συλλογικότητας “Αντιεξουσιαστική / Αντιφασιστική Συνέλευση Νέας Ιωνίας/Ηρακλείου”, πραγματοποίησαν αντισυγκέντρωση στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Γαλάτσι, ενώ σημειώθηκε ένταση όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να τους διαλύσουν. Εκεί έγιναν 14 προσαγωγές.

Τα δέκα μέλη του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής και οι 14 αντιεξουσιαστές στην ΓΑΔΑ.

Στις 19.30 ομάδα αντιεξουσιαστών, ανταποκρινόμενη σε κάλεσμα για συμπαράσταση στους προσαχθέντες, συγκεντρώθηκαν έξω από την ΓΑΔΑ, όπου παραμένουν στο απέναντι πεζοδρόμιο, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, είχαν απαγορευτεί και οι δύο συγκεντρώσεις επειδή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας λόγω ιδιαιτέρως πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ενώ απειλείται σοβαρά και η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στη συγκεκριμένη περιοχή, με την ταυτόχρονη πραγματοποίηση των δυο συναθροίσεων».