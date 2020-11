Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη ο Κικίλιας

Ο Υπουργός Υγείας θα επισκεφθεί νοσοκομεία της πόλης και στη συνέχεια θα κάνει δηλώσεις σε εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο το πρωί ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, όπου θα επισκεφθεί διαδοχικά το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς».

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, μετά την επίσκεψή του στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ο υπουργός θα κάνει δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Υγείας στις 17:00 απόγευμα.