Κορονοϊός: κόντρα Υπουργείου Υγείας - ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των τακτικών χειρουργείων

Για "εγκληματική αδιαφορία" κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Υπουργείο Υγείας τον κατηγορεί για "μικροπολιτική σκοπιμότητα και λαϊκισμό".

Διαμάχη μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του Υπουργείου Υγείας πυροδότησε η μείωση κατά 80% των τακτικών χειρουργείων σε περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου.

«Η εντολή για αναστολή του 80% των χειρουργικών επεμβάσεων αποτελεί την πιο κυνική επιβεβαίωση πως η κυβέρνηση επί 8 μήνες δεν έκανε τίποτα για να προετοιμάσει το ΕΣΥ για το δεύτερο κύμα της πανδημίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Η αξιωματική αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό αναφέροντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκληματική αδιαφορία».

Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «χωρίς ούτε μία πρόσληψη μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, χωρίς ουσιαστική αύξηση των κλινών ΜΕΘ και του προσωπικού που τις λειτουργεί για να μην "πετάξουν λεφτά", όπως είπε με θράσος ο κ. Πέτσας πριν ένα μήνα», τώρα «ακυρώνει τα χειρουργεία σε χιλιάδες ασθενείς, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους». Σχολιάζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης όσο καιρό αυτοθαυμαζόταν, αρκέστηκε σε χειροκροτήματα για τους ήρωες με τις λευκές μπλούζες αλλά δεν έκανε τίποτα για την ενίσχυσή τους, με αποτέλεσμα ήδη στις αρχές του δεύτερου κύματος της πανδημίας το ΕΣΥ να βρίσκεται στα όριά του και σε πολλές περιοχές να μην μπορεί να ανταπεξέλθει τόσο σε κρούσματα κορονοϊού όσο και σε άλλα περιστατικά».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί το "εσωτερικό lockhdown" στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ιδίως σε τακτικά χειρουργεία και σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία» και επισημαίνει τον κίνδυνο «ο μονόπλευρος προσανατολισμός του στην πανδημία να αυξήσει τις επιπλοκές και τη θνησιμότητα από άλλα σοβαρά νοσήματα».

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ απαιτούνται: Αμεση πρόσληψη μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, άμεση επίταξη ιδιωτικών ΜΕΘ, άμεση συνταγογράφηση των διαγνωστικών τεστ, άμεση και ουσιαστική εμπλοκή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Υπουργείο Υγείας: στον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ κυριαρχεί η μικροπολιτική σκοπιμότητα και ο λαϊκισμός

Ανακοίνωση - απάντηση στο γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, στην οποία αναφέρει ότι όπως έγινε στην διαχείριση του πρώτου κύματος της πανδημίας, έτσι και τώρα, το υπουργείο Υγείας λαμβάνει έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών που προσέρχονται στις δομές υγείας.

«Η προσωρινή μείωση λειτουργιών των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση της COVID-19, είναι τακτική που ακολουθείται από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες - επισημαίνεται δε ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν επιστρέψει σε κανονική λειτουργία νοσοκομείων από την Άνοιξη. Συγκεκριμένα, η προσωρινή μείωση των προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων, εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ως μέτρο αύξησης της ανθεκτικότητας του συστήματος» τονίζει το υπουργείο και προσθέτει:

«Ξεκαθαρίζεται ότι τα θεραπευτικά προγράμματα ασθενών με χρόνια προβλήματα υγείας, οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις (όπως χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, εγχύσεις φαρμάκων, συνεδρίες σε μονάδα τεχνητού νεφρού) υλοποιούνται κανονικά από τα νοσοκομεία, λαμβάνοντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για τις συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες ασθενών. Επίσης, τονίζεται ότι έκτακτες και επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και η λειτουργία των ειδικών νοσοκομείων συνεχίζονται κανονικά.

Η Κυβέρνηση έκανε, κάνει και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για την προστασία της υγείας των πολιτών και την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ.

Οι προσλήψεις στο Ε.Σ.Υ. έχουν φτάσει τις 7.000 ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό. 4.000 νοσηλευτές θα μονιμοποιηθούν.

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας έχουν διπλασιαστεί, από 557 το 2019 σε 974 και συνεχώς προστίθενται νέες κλίνες ΜΕΘ.

Τα ημερήσια τεστ φτάνουν τα 25.000, τριάντα φορές περισσότερα από το πρώτο κύμα, και έχουν φτάσει συνολικά τα 1,8 εκατομμύρια.

Οι Κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ έχουν διενεργήσει περισσότερα από 450.000 τεστ.

Ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση της πανδημίας (185 Κέντρα Υγείας και 42 Περιφερειακά Ιατρεία) και ήδη έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός εξετάσεων, ο οποίος έχει αποφορτίσει την εφημερία των νοσοκομείων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας, δοκιμάζουν τις αντοχές τόσο των ανθρώπων όσο και των Κρατών, σε όλο τον πλανήτη. Στον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ, όμως, της πολιτικής απομόνωσης και ανυποληψίας, κυριαρχεί η μικροπολιτική σκοπιμότητα και ο λαϊκισμός».