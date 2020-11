Κόσμος

Εκλογές – ΗΠΑ: δριμεία κριτική Φάουτσι σε Τραμπ

Ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμωξιολόγος έδειξε… τον Τραμπ για τη διαχείριση της πανδημίας προειδοποιώντας πως «θα υποφέρουμε» και «η κατάσταση δεν είναι καλή».

Ο λοιμωξιολόγος Άντονι Φάουτσι, ο οποίος συμβουλεύει τον Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε τη στρατηγική της κυβέρνησης όσον αφορά τη διαχείριση της επιδημίας του κορονοϊού, κάτι που προκάλεσε την αντεπίθεση του Λευκού Οίκου που κατηγορεί τον διακεκριμένο επιστήμονα ότι θέλει να αποδυναμώσει τον πρόεδρο και υποψήφιο για την επανεκλογή του.

Επί μακρόν εξέχων σύμβουλος του αρχηγού του κράτους για την πανδημία, ο δρ. Φάουτσι εκτίμησε σε συνέντευξή του στην Washington Post, που δημοσιεύθηκε χθες, Σάββατο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να είναι "πιο άσχημα τοποθετημένες" για να αντιμετωπίσουν την επιτάχυνση του αριθμού κρουσμάτων της Covid-19.

"Θα υποφέρουμε", προειδοποίησε αυτός που είναι επίσης διευθυντής του Ινστιτούτου Μολυσματικών Ασθενειών. "Η κατάσταση δεν είναι καλή".

Ο δρ. Φάουτσι δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παίρνει πλέον τις συμβουλές του και ότι προτιμά τον νευροραδιολόγο Σκοτ Άτλας, ο οποίος είναι υπέρ ενός μεγάλου ανοίγματος της αμερικανικής κοινωνίας παρά μιας ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων.

"Ξαφνικά, δεν ήθελαν πλέον να ακούσουν το μήνυμά μας, γιατί δεν ανταποκρινόταν σε αυτό που ήθελαν να κάνουν", δηλώνει ο δρ. Φάουτσι που λέει ότι δεν έχει μιλήσει με τον πρόεδρο εδώ και εβδομάδες.

Ο Φάουτσι σημείωσε μια σαφή διαφορά μεταξύ της προσέγγισης του Λευκού Οίκου και αυτής του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος "λαμβάνει σοβαρά υπόψη (την πανδημία) από την άποψη της δημόσιας υγείας".

Μέλος της ομάδας επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, ο Τζουντ Ντίρι χαρακτήρισε "απαράδεκτες" τις δηλώσεις του δρ. Φάουτσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γιατρός "παραβίασε καθετί που είθισται, επιλέγοντας τρεις ημέρες πριν από τις εκλογές να κάνει πολιτική".

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν την Παρασκευή ρεκόρ ημερήσιων νέων κρουσμάτων κορονοϊού, με περισσότερα από 94.000 κρούσματα και σχεδόν 1.000 θανάτους μόνο εκείνη την ημέρα.

Στα μέσα Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλέσει τον Φάουτσι "καταστροφή" και τον είχε συμπεριλάβει σε μια ομάδα επιστημόνων υποστηρικτών μιας προσεκτικής προσέγγισης της πανδημίας, "ηλιθίων", σύμφωνα με τον πρόεδρο.