Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “θερίζει” σε όλο τον πλανήτη

Μια «ανάσα» από τους 1.200.000 ο αριθμός των θανάτων. Οι πέντε πρώτες χώρες σε ανθρώπινες απώλειες.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει σκοτώσει τουλάχιστον 1.196.109 ανθρώπους παγκοσμίως, από τότε του το γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Κίνα ανέφερε την εμφάνιση της ασθένειας στο τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε επίσημες πηγές.

Περισσότερα από 46.099.440 κρούσματα μόλυνσης έχουν διαγνωστεί επίσημα.

Οι ΗΠΑ είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό θανάτων όσο και κρουσμάτων, με 230.556 θανάτους για 9.127.109 καταγεγραμμένα κρούσματα.

Ακολουθούν η Βραζιλία (159.884 νεκροί), η Ινδία (122.111), το Μεξικό (91.753) και η Βρετανία (46.555).