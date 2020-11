Κόσμος

ΗΠΑ-Εκλογές: Προβάδισμα Μπάιντεν έναντι του Τραμπ σε 4 πολιτείες “κλειδιά”

Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση των New York Times σχετικά με την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του, Ντόναλντ Τραμπ, σε τέσσερις από τις πιο σημαντικές πολιτείες για την έκβαση των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, όπως δείχνει δημοσκόπηση που δημοσιεύουν οι New York Times.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, ο Τζο Μπάιντεν προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ σε Αριζόνα (+6%), Φλόριντα (+3%), Πενσιλβάνια (+6%) και Ουισκόνσιν (+11%).

Ο πρώην Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται να αντλεί μεγάλη δύναμη από ψηφοφόρους που δεν συμμετείχαν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και φέτος στηρίζουν δυναμικά τον Δημοκρατικό υποψήφιο για τον Λευκό Οίκο.

Στον αντίποδα, ο Πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είχε κερδίσει το 2016 και τις τέσσερις προαναφερθείσες πολιτείες με αντίπαλο την Χίλαρι Κλίντον, βρίσκεται σε δεινή θέση, εφόσον επαληθευτούν τα στοιχεία της δημοσκόπησης.