Αθλητικά

Ο Μπέιλ “υπέγραψε” τη νίκη της Τότεναμ

Οι «πετεινοί» επικράτησαν της φιλοξενούμενης Μπράιτον, επιστρέφοντας στις νίκες. Η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από την έδρα των «μπέμπηδων».

Η Τότεναμ συνεχίζει την «καταδίωξη» της πρωτοπόρου Λίβερπουλ, η οποία μετά το «στραβοπάτημα» της Έβερτον απολαμβάνει τη «μοναξιά» της κορυφής στην Premier League.

Οι «πετεινοί» επικράτησαν 2-1 της φιλοξενούμενης Μπράιτον, για την 7η αγωνιστική, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα (1-0) στην έδρα της Αντβέρπ στο Europa League.

Στη δεύτερη συμμετοχή του, ο Γκάρεθ Μπέιλ σημείωσε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Τότεναμ, χαρίζοντας της στο 73΄ το «τρίποντο». Ο Κέιν είχε ανοίξει το σκορ στο 13΄ με πέναλτι, ενώ ο Λάμπτεϊ είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο 56΄ για τη Μπράιτον.

Ένα εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ομπαμεγιάνγκ στο 69΄ έδωσε τέλος στο αήττητο σερί που είχε «οικοδομήσει» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε Αγγλία και Ευρώπη (3 νίκες - 1 ισοπαλία).

Η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα 1-0 από την έδρα των «μπέμπηδων», για την 7η αγωνιστική της Premier League, επιστρέφοντας με «διπλό» στις νίκες στο πρωτάθλημα και πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική επιτυχία, μετά το εμφατικό 3-0 επί της Ντάνταλκ στο Europa League. Παράλληλα, αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Άρσεναλ στο Όλντ Τράφορντ από το 2006 στο πρωτάθλημα.