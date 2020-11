Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Πειραιάς: Συναγερμός για τα κρούσματα σε γηροκομείο (βίντεο)

Σοκ από τον διψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Μεταφορά ασθενών σε νοσοκομείο. Σε εξέλιξη η διαδικασία ιχνηλάτησης επαφών.

Έντονη είναι η ανησυχία στον Πειραιά για τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στο γηροκομείο με την επωνυμία “Άσυλον Πενήτων Βασ. Αθανασίου Πρωθιερέως”.

Η διοίκηση ανακοίνωσε 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, εκ των οποίων δύο αφορούν σε νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία ανιχνεύτηκαν στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου που υποβάλλει το Ίδρυμα, όλο το προσωπικό, σε τακτά διαστήματα.

Τα υπόλοιπα 18 αφορούν σε τροφίμους. Τα κρούσματα αυτά προέκυψαν κατόπιν ελέγχου του ΕΟΔΥ, μετά από αίτημα του Ιδρύματος και την ενημέρωση που του παρείχε αναφορικά με τις δύο θετικές νοσηλεύτριες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος, όλοι οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί, ενώ ακολουθείται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τέσσερις ασθενείς με κορονοϊό διακομίσθηκαν στο “Αττικό”.

Σε δηλώσεις που έκανε το πρωί η διευθύντρια του γηροκομείου, Ευαγγελία Κονταξή, διαβεβαίωσε πως όλοι οι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Είπε επίσης πως έχουν δεν αναμένονται αποτελέσματα άλλων δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς έγιναν συνολικά 225.