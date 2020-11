Κόσμος

Τουρκία - Σεισμός: Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανεύρεση επιζώντων στα ερείπια

Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων στη Σμύρνη, που “χτυπήθηκε” από τη μανία του Εγκέλαδου.

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του σεισμού των 6,7 βαθών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Αιγαίο, στην επαρχία της Σμύρνης έφθασε το πρωί τους 76 νεκρούς, ενημέρωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Πέρα από τους 76 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 962 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Οι 219 «παραμένουν στα νοσοκομεία» όπου εισήχθησαν, ενώ 743 έλαβαν εξιτήρια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά τον Τούρκο Υπουργό Περιβάλλοντος, Μουράτ Κουρούμ, ο σεισμός κατέστρεψε ολοσχερώς ή προκάλεσε πολύ σοβαρές ζημιές σε περίπου σαράντα κτίρια. Άλλα περίπου χίλια υπέστησαν λιγότερο εκτεταμένες ζημιές.