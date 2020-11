Κοινωνία

Σεισμός στη Σάμο: Ο πατέρας του 17χρονου Άρη απευθύνει έκκληση μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Συγκλονίζει ο Αλέξης Κομνηνός, που ξεκίνησε αγώνα για να εξαλειφθούν οι “παγίδες θανάτου” που αποτελούν τα ετοιμόρροπα κτίρια.

“Στοίχημα ζωής” χαρακτήρισε ο Αλέξης Κομνηνός τον αγώνα που έχει ξεκινήσει για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από τα εγκαταλελειμμένα και ερειπωμένα κτίρια ανά την ελληνική επικράτεια, μετά τον χαμό του 17χρονου γιου του.

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, ο πατέρας του Άρη - που έχασε τη ζωή του μαζί με την 15χρονη Κλαίρη από κατάρρευση τοίχου, όταν τα 6,7 Ρίχτερ “χτύπησαν” τη Σάμο - έδειξε το μεγαλείο της ψυχής του, αγωνιζόμενος στο εξής να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα σε κάποια ανάλογη “παγίδα θανάτου”.

Το κτίριο του οποίου ο τοίχος κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τους δύο άτυχους νέους, είναι παρατημένο εδώ και 30 χρόνια.

Ο κ. Κομνηνός επικαλέστηκε, μάλιστα, και ένα μήνυμα που έλαβε από μία κυρία στο Καρλόβασι. Η γυναίκα έχει δίπλα της ένα επικίνδυνο κτίριο, ενώ σε μικρή απόσταση υπάρχει σχολείο. «Παλεύει πέντε χρόνια για να το ρίξει», όπως λέει η ίδια.

Παράλληλα, ο Αλέξης Κομνηνός απηύθυνε έκληση στην Κυβέρνηση να κάνει τα πάντα για τους σεισμοπαθείς και οι διαδικασίες να γίνουν άμεσα.

Τέλος, εξέφρασε την πικρία του για μία δήλωση του Γιάνη Βαρουφάκη. «Δεν είναι δυνατόν αρχηγός ελληνικού πολιτικού κόμματος να κάνει δημόσια δήλωση και να λέει: Συλλυπούμαστε τα θύματα στη Σμύρνη και αλλού. Το αλλού δεν είναι η Σάμος!», είπε και τον κάλεσε να προβεί σε διορθωτική δήλωση.