Αθλητικά

Άρης: Το καλύτερο ξεκίνημα της Ιστορίας του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πέντε νίκες σε έξι ματς, έχει τεθεί επικεφαλής της “κούρσας” του φετινού πρωταθλήματος της Super League.

Ο Άρης πραγματοποιεί το καλύτερο ξεκίνημα στην Iστορία του, με το 1-0 να τείνει να γίνει το αγαπημένο σκορ του!

Οι Θεσσαλονικείς μετρούν πέντε νίκες στα έξι πρώτα ματς της φετινής Super League - έχουν και μια ισοπαλία - και το χαρακτηριστικό είναι πως οι τέσσερις εξ αυτών ήρθαν με το ίδιο σκορ: 1-0. Οι δύο πρώτες ήταν εκτός έδρας ενώ ακολούθησαν άλλες δύο, θεωρητικά εντός έδρας (η πρώτη καταγράφηκε στο ουδέτερο στάδιο των “Ζωσιμάδων”)

Το παράδοξο είναι πως την προηγούμενη διετία, οι “κίτρινοι” δεν ήταν και τόσο… fans της πλέον ισχνής νίκης. Είναι αξιοσημείωτο πως στις 30 αγωνιστικές της σεζόν 2018/19, μόνο τρία παιχνίδια τα κέρδισαν οι Θεσσαλονικείς πετυχαίνοντας μόλις ένα γκολ. Αντίστοιχα, την περυσινή περίοδο και σε 26+10 αγώνες της κανονικής διάρκειας και των πλέι-oφ, ο Άρης κέρδισε με 1-0 και πάλι μόνο τρία παιχνίδια!