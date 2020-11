Οικονομία

Νυχτερινό ρεύμα: Ποιες ώρες ισχύει η χαμηλή χρέωση

Σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.



Άρχισε από χθες 1η Νοεμβρίου η ισχύς του του χειμερινού ωραρίου για το νυχτερινό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα το ωράριο της χειμερινής περιόδου για τους πελάτες της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων νησιών είναι 3 μμ-5 μμ και 2 πμ έως 8 πμ.

Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά το μειωμένο τιμολόγιο εφαρμόζεται από 3.30-5.30 μμ και 2 πμ έως 8 πμ.



Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της ΔΕΗ (τηλ/ 800-900-1000), καθώς και στα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ.