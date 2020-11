Κοινωνία

Μαραθώνας: Εκρήξεις σε ΑΤΜ

Δύο επιθέσεις τα ξημερώματα σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης τραπεζών.

(φωτογραφία αρχείου)

Δύο μηχανήματα ΑΤΜ ανατίναξαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην λεωφόρο Μαραθώνος, στον Μαραθώνα.

Ειδικότερα, άγνωστοι προκάλεσαν έκρηξη στις 03:48 σε ΑΤΜ. Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές οι οποίες δεν ήταν αρκετές ώστε οι δράστες να πάρουν τα χρήματα.

Δύο λεπτά αργότερα σημειώθηκε νέα έκρηξη, σε ΑΤΜ λίγα μέτρα παρακάτω. Σε αυτή την περίπτωση οι δράστες αφαίρεσαν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν χωρίς να εντοπιστούν από τους αστυνομικούς.