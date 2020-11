Κόσμος

Κορονοϊός - Μεξικό: Χιλιάδες νέα κρούσματα σε 24 ώρες

Η πανδημία σαρώνει το Μεξικό. 4.430 κρούσματα κορονοϊού και 142 θάνατοι σε μία μέρα.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες εντοπίστηκαν 4.430 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 και καταγράφηκαν 142 θάνατοι ασθενών εξαιτίας της COVID-19.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα ανέρχεται ως αυτό το στάδιο σε 91.895 θανάτους επί συνόλου 929.392 μολύνσεων.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ωστόσο θεωρούν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων. Στα τέλη Οκτωβρίου, το υπουργείο Υγείας τόνιζε πως ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 θα αποδειχθεί επίσης πιθανότατα πολύ βαρύτερος στην πραγματικότητα, ως ακόμη και κατά 50.000 θανάτους, από αυτόν των επισήμως καταγεγραμμένων.