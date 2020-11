Οικονομία

Κορονοϊός - Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Θα στηρίξουμε την εστίαση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων άκουσε τις επικρίσεις επαγγελματιών για το νέο “λουκέτο” στον κλάδο.

Η Κυβέρνηση θα στηρίξει τόσο την εστίαση όσο και την ευρύτερη αγορά, διαβεβαίωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο κ. Παπαθανάσης άκουσε επικρίσεις από επαγγελματίες, που αγωνιούν για την επιβίωσή τους μετά το δεύτερο “λουκέτο” που μπαίνει στον κλάδο, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της πανδημίας.

Η εστίαση κρίθηκε από τους ειδικούς ότι μπορεί να ήταν υπεύθυνη για ένα κομμάτι της διασποράς του ιού, τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην κρίση των επιστημόνων. «Για να λάβουν αυτήν την απόφαση οι ειδικοί, έχουν μετρήσει τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε κρατήσει δυνάμεις για να στηρίξουμε την εστίαση», υπογράμμισε, επισημαίνοντας πως πάνω από όλα είναι η δημόσια υγεία και επικαλούμενος τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται τον τελευταίο καιρό σε πολλές χώρες της Ευρώπης.